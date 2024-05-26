В Сан-Диего умер скандальный биржевой трейдер Айвен Боски

По данным телеканала CNN, трейдер скончался в своем доме в Сан-Диего. Ему было 87 лет.

Боски родился в 1937 году в Дейтроне. В 13 лет мальчик начал продавать мороженое. Будущий трейдер учился в университетах, но не заканчивал их. В 28 лет юноша поступил и окончил юридический колледж.

После переезда в Нью-Йорк Боски начал заниматься трейдингом на разнице цен при сделках по слиянию и поглощению. Прозвище «Иван Грозный» он получил неспроста, поскольку вел расточительный образ жизни и был жадным.