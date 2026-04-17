В Рузском округе Подмосковья наградили ветеранов МВД

Торжественное мероприятие ко Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск прошло в Рузском муниципальном округе. Ветеранам ОМВД вручили благодарности за безупречную службу и вклад в безопасность территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы округа Дмитрий Пушкин вручил ветеранам ОМВД благодарности за профессионализм, верность долгу и многолетнюю службу. Отмечен их вклад в обеспечение правопорядка и безопасности жителей округа.

«Ветераны органов внутренних дел — это гордость страны, люди, посвятившие жизнь защите правопорядка и безопасности граждан. Их служба — пример мужества, чести и самоотверженности для молодого поколения сотрудников. Сердечно поздравляю всех ветеранов и сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия, мира и добра», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником.

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.