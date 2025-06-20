В России ввели уголовную ответственность за участие в схемах дропперов

Совет Федерации утвердил закон, предусматривающий уголовную ответственность за передачу банковских карт и личных данных для обналичивания украденных средств. Максимальное наказание по новому закону составляет до 6 лет лишения свободы, сообщает Общественное Телевидение России .

Совфед одобрил закон, который вводит уголовную ответственность для дропперов — лиц, предоставляющих свои банковские карты или личные данные мошенникам для вывода и обналичивания похищенных денег. Теперь за такие действия грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.

Дропперы — это посредники в мошеннических схемах, которые сознательно или случайно передают свои банковские реквизиты третьим лицам. По словам финансового консультанта Юлии Хайдер, чаще всего в дропперы вовлекают подростков 14–16 лет, которые не осознают последствий своих поступков и стремятся быстро заработать.

Ранее дропперов привлекали к ответственности по статьям о мошенничестве, отмывании денег или неправомерном обороте средств платежей. Новый закон усиливает наказание: если человек умышленно передал доступ к своей карте, ему грозит до 3 лет лишения свободы. Организаторам сетей дропперов грозит до 6 лет заключения и крупный штраф.

Закон предусматривает смягчение наказания для тех, кто впервые привлекается по этой статье и активно помогает следствию, добровольно сообщая о соучастниках.

Хайдер рекомендовала самозанятым использовать отдельные карты для расчетов с заказчиками, а при поступлениях свыше 2 млн рублей в месяц — регистрировать ИП и открывать расчетный счет. Эксперт также посоветовала не откликаться на предложения о заработке за оформление банковских карт, не передавать свои карты и не соглашаться на переводы от неизвестных лиц.

Если поступил подозрительный перевод, Хайдер рекомендовала сразу обратиться в банк. В случае невольного участия в мошеннической схеме необходимо прекратить контакты с подозрительными лицами и обратиться в полицию.