В России с 1 сентября изменятся правила по установке камер на дороге

С 1 сентября начнут действовать единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, пишет РИА Новости .

«Этой осенью вступает в силу федеральный закон № 197, который впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД», — сказал он.

Теперь органы региональной власти, через которые проходят дороги, а также их владельцы смогут принимать решения об установке камер, а решения необходимо будет согласовывать с ГИБДД.