Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 14:55

Свыше 6 тыс нарушений выявлено в Подмосковье с помощью искусственного интеллекта

За последнюю неделю июля «умные» автомобили с системой искусственного интеллекта зафиксировали и направили на устранение 6 139 замечаний в сфере содержания территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Умный» автомобиль — это технический комплекс Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, использующий нейросетевые технологии.

«Умные» автомобили выявляют: несвоевременную уборку территорий; вандальные надписи и граффити; навалы мусора на контейнерных площадках; ямы и выбоины во дворах.

«Камеры мобильного комплекса помогают нам фиксировать недочеты не только у контейнерных площадок, но и по всей территории региона. Это эффективный способ привлечения к ответственности: с начала года 6 «умных» автомобилей сгенерировали 1 500 штрафов на сумму 25 миллионов рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Больше всего дефектов выявлено в Солнечногорске, Истре, Раменском округе, Красногорске.

Цель внедрения искусственного интеллекта — оперативное выявление нарушений и поддержание чистоты в регионе. Инспекторский состав Министерства контролирует качество и сроки выполнения работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.