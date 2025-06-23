В России прошла 17-я Международная мемориальная акция «Свеча памяти»

В стране акция обозначает не только скорбь, но и гордость за народ, выстоявший и победивший в Великой Отечественной войне несмотря на многочисленные потери.

Началась «Свеча памяти» 21 июня в Москве в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе. Здесь были зажжены Свечи памяти за все бывшие республики СССР, городов-героев, городов воинской славы России. Более того, было проведено поминальное богослужение.

Отмечается, что данная акция носит многоконфессиональный характер. Из Собора к духовным центрам столицы: Соборной мечети, Мемориальной синагоге, выдвинулась автоколонна, состоящая из Героев Советского Союза и РФ, ветеранов боевых действий, участников СВО и представителей молодежи. После этого участники посетили памятные места в парке Победы на Поклонной горе.

В этом году делегация «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» 22 июня доставила «Свечу памяти» в город воинской славы Курск. Там после памятных мероприятий ее передали в Центр историко-культурного наследия города. «Свечу Памяти» — город-герой Москва передал Всероссийскому общественному движению «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» для зажжения «Огненной картины войны» на Поклонной Горе. А Свеча Памяти — крепость-герой Брестская Крепость была отдана Всероссийскому мотоклубу «Ночные волки» в рамках 5-го Международного мотопробега Москва-Брест «Рубежи Победы».