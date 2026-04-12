В России продлили правила создания безалкогольных зон
Правительство России продлило действие единых правил установления безалкогольных зон вокруг образовательных и других социально значимых объектов. Документ стал бессрочным, сообщает ТАСС.
Ранее срок действия постановления истекал 1 января 2027 года. Теперь кабмин переутвердил правила на постоянной основе.
Согласно документу, местные власти могут устанавливать или расширять границы безалкогольных территорий только после общественных обсуждений и с участием спецкомиссии.
При этом собираются данные о количестве торговых точек, которые попадают под ограничения, а также о возможных убытках и ожидаемом снижении потребления алкоголя.
