В России открылось свыше 5 тыс пунктов приема старых новогодних деревьев

В России для граждан открылось свыше 5000 пунктов приема старых новогодних деревьев, как следует из выпущенной картой сбора елок, подготовленной Российским экологическим оператором, передает пресс-служба РЭО.

«На карте „Елочного круговорота“ сейчас указано более 5000 мест для сбора елок по всей территории страны. В ряде городов созданы специальные зоны для приема, тогда как в других населенных пунктах будут организованы спецрейсы для сбора с контейнерных площадок. Натуральные елки подлежат переработке в щепу для благоустройства, а также в корм для зоопарков и ферм. Покупая живую елку и сдавая его на переработку, вы поддерживаете циклическую экономику, способствуя обороту отходов и снижению их захоронения», — заявил Денис Буцаев, генеральный директор РЭО.

Очищенные деревья измельчаются в щепу, которую применяют в благоустройстве парков и передают для подстилки вольерам, а нераспроданные деревья также участвуют в переработке, поступая в корм с наступлением Нового года.

Активности по сбору елок объединяют усилия общественных групп, зоопарков, питомников, а также местных властей, управляющих компаний и региональных операторов.

«При работе с отходами важно учитывать их сезонность. Ежегодно мы направляем рекомендации по утилизации новогодних древесных отходов местным властям и региональным операторам, чтобы деревья не мешали погрузке мусоровозов, не занимали контейнеры и не отправлялись на свалки, а служили в хозяйственной деятельности», — подчеркнул замдиректора по региональному развитию РЭО Евгений Карелов.

Если вблизи нет точки сбора, дерево можно отнести в ближайший лесопарк, предварительно удалив ветки и украшения.

Карта «Елочного круговорота» и пункты сбора доступны на сайте РЭО.