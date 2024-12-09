В России новая тысячерублевая купюра появится в 2025 году
Банк России планирует выпуск тысячерублевой купюры с новым дизайном
Банк России планирует выпуск тысячерублевой купюры с новым дизайном в конце 2025 года, ее облик создадут по итогам голосования, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов, его слова цитирует газета «Известия».
Называть конкретную дату сейчас очень сложно, но, скорее всего, это случится ближе к концу [будущего] года», — сказал Белов в интервью изданию.
По словам представителя ЦБ, выпуску купюры предшествует разработка концепции и подготовка эскиза.
При утверждении внешнего вида банкноты будет учитываться результат голосования. В нем уже приняли участие почти 300 тыс. человек, отметил Белов.