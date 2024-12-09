В России новая тысячерублевая купюра появится в 2025 году

Банк России планирует выпуск тысячерублевой купюры с новым дизайном в конце 2025 года, ее облик создадут по итогам голосования, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов, его слова цитирует газета «Известия» .

Называть конкретную дату сейчас очень сложно, но, скорее всего, это случится ближе к концу [будущего] года», — сказал Белов в интервью изданию.

По словам представителя ЦБ, выпуску купюры предшествует разработка концепции и подготовка эскиза.

При утверждении внешнего вида банкноты будет учитываться результат голосования. В нем уже приняли участие почти 300 тыс. человек, отметил Белов.