В России начали просвечивать рюкзаки школьников, чтобы найти вейпы

18 российских школ ввели инновационную меру для борьбы с вейпами. В учреждениях теперь просвечивают рюкзаки учеников с целью обнаружения «электронок», сообщает Mash .

Нововведения появились в школах московской Коммунарки, Ростова-на-Дону, Лабытнанги в ЯНАО и т. д. В основном это учреждения, где учатся 1,5 — 2 тыс. человек.

Сумки школьников там досматривают с помощью интроскопов. С помощью них можно обнаружить не только вейпы, но и кастеты, огнестрельное и пневматическое оружие, ножи и другие подозрительные предметы. В случае обнаружения вейпа подростка ждет беседа с руководством о вреде курения.

На приобретение интроскопов было потрачено по несколько миллионов рублей на каждую школу. При этом устройство просвечивает только рюкзаки, игнорируя карманы.

Кроме того, по закону учителя не могут отбирать вейпы у школьников: они могут только зафиксировать нарушение, провести беседу и сообщить обо всем родителям.

