В РФ ужесточили меры антитеррористической защищенности объектов

С 1 июля вступил в силу Федеральный закон от «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Теперь за нарушение антитеррористических мер безопасности объектов грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Если преступление привело к ущербу свыше одного миллиона рублей или тяжкому вреду здоровья, наказание может быть представлено в виде штрафа до 80 тысяч рублей или лишения свободы до 3 лет и запрет на право занимать определенные должности.

Кроме того, правительством Российской Федерации активно ведется работа по усовершенствованию дополнительных требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, спорта и сельского хозяйства, в целях закрепления алгоритмов по безопасной и своевременной эвакуации лиц, находящихся на таких объектах.

Главная цель правового регулирования максимально не допустить, а в ряде случаев своевременно предотвратить совершение террористического преступления.

В настоящее время преступники активно пользуются вербовкой и вовлечением в террористическую и экстремистскую деятельность молодежи посредством распространения синтетического пропагандистского контента в сети Интернет и различных мессенджерах.

В целях недопущения роста такой преступной деятельности, уже началась работа по внедрению на постоянной основе искусственного интеллекта, который будет выявлять и удалять пропагандистскую информацию на ранних этапах ее опубликования.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.