В РФ предложили ввести электронный паспорт с отметками о здоровье и семье

Замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб считает, что бумажные паспорта в стране следует менять на электронные, в которых прописывать всю информацию о человеке — начиная с полного имени и состояния здоровья, заканчивая составом семьи и льготами, сообщает ТАСС .

«Я считаю, что бумажный паспорт — это уже анахронизм. У каждого из нас должна быть электронная карточка, где будут вписаны все данные», — сказал Гриб.

По его словам, объем сведений и перечень данных для электронного паспорта гражданина должен быть прописан в законе страны. Это может быть электронная карточка с QR-кодом, который может находиться в телефоне или ином электронном устройстве.

Как уточнил замсекретаря ОП РФ, в век «повальной цифровизации» бумажные паспорта уйдут как анахронизм, а история человека будет электронной.

Ранее СМИ писали, что граждане РФ смогут по желанию получить в паспорте отметку с уникальным идентификатором записи из Единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.