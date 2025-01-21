В РФ предложили сделать бесплатный проезд по платным дорогам многодетным семьям

В России предложили предоставить многодетным семьям бесплатный проезд по платным дорогам. Законопроект намерена внести в Госдуму фракция «Справедливая Россия — За правду» 21 января во главе с Сергеем Мироновым, пишут « Известия ».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что собственник платной дороги имеет право устанавливать дополнительные категории пользователей платных автодорог, освобождаемых от взимания платы за проезд. Поэтому предлагается закрепить в законодательстве норму о том, что от такой платы освобождаются многодетные семьи.

По словам авторов инициативы, это позволит сократить расходы таких семей и укрепит их право на свободу передвижения.

Ранее председатель Союза пассажиров, член общественного света при Минтрансе РФ Кирилл Янков назвал главные проблемы для водителей на платных трассах. На платных трассах не хватает заправок.