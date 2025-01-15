Автоэксперт назвал главные проблемы платных дорог в России

Председатель Союза пассажиров, член общественного света при Минтрансе РФ Кирилл Янков назвал главные проблемы для водителей на платных трассах, сообщает Общественная Служба Новостей .

Во-первых, на платных трассах не хватает заправок. По словам Янкова, ранее АЗС на трассах проектировались не реже, чем через каждые 30 километров. Он отметил, что на платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург поначалу заправки отсутствовали в принципе, их построили позже.

«На М12 и ЦКАД сейчас похожая картина — нужно съезжать с трассы, искать заправку, а потом снова заезжать на трассу. Такой выезд и заезд обходится дороже», — сказал Янков.

Он добавил, что на платных трассах также есть проблема со съездами, в частности, это касается ЦКАД.

Кроме того, на таких дорогах должны быть зоны отдыха с современными комфортными туалетами.

Как отмечается в сообщении, Генпрокуратура в ходе проверки работы компании «Автодор» выявила недостаточный уровень сервиса платных трасс.

Ранее сообщалось о том, что экс-главе «Автодора» Сергею Кельбаху грозит до 14 лет тюрьмы за нарушения при строительстве ЦКАД.