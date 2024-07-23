В РФ потребовали запретить признание хоббихорсинга официальным видом спорта

В России требуют запретить признавать хоббихорсинг в качестве официального вида спорта. С такой просьбой «Ветераны России» обратились к министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву, сообщает SHOT .

По их мнению, скачки на палках с головами лошадок негативно влияют на подростков.

Как сообщили в движении, ранее состоялось заседание комиссии Минспорта, где хоббихорсинг одобрили как новый вид спорта, при этом квадробика (спортивное увлечение, когда подросток двигается на четырех конечностях, имитируя движения животных) была отклонена.

«Эти увлечения, по нашему мнению, направлены на стирание грани между человеком и животными и в конечном итоге являются деструктивными для социальной структуры», — говорится в их обращении.

Хоббихорсинг — это имитация движений всадника и лошади в выездке и конкуре на палочке с головой скакуна. Дисциплина зародилась в 2010 году в Финляндии и даже была включена в обязательную школьную программу. В России соревнования по этой дисциплине стремительно набирают популярность.