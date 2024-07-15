В РФ подошел к концу весенний призыв. На службу поступили 150 тыс новобранцев

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Минобороны: 150 тыс человек направили в ВС РФ в рамках весеннего призыва

В России завершился весенний призыв этого года, в войска на службу направили 150 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Призывные комиссии заработали 1 апреля. Призывников начали отправлять со сборных пунктов регионов РФ в войска 15 апреля.

Призывников перед отправкой к местам прохождения службы обеспечили повседневной формой одежды. Те, кого направили в Военно-морской флот, получили форму черного цвета, в Воздушно-космические силы и ВДВ — синего, а остальные — защитного цвета.

Кроме того, призывникам выдали несессеры, банковские и персональные карты.