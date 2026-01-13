В Реутове в парках провели более 30 новогодних мероприятий для жителей

В период зимних каникул в парках Реутова прошло свыше 30 праздничных мероприятий, которые посетили около 5,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках областной программы «Зима в Подмосковье» в парках Реутова состоялись более 30 праздничных событий. Одним из первых стал традиционный «Забег обещаний», в котором приняли участие 115 человек, пробежавших 2026 метров.

Центральный парк стал главной площадкой для новогодних и рождественских мероприятий. Здесь прошли анимационные программы с героями русских сказок, мастер-классы по изготовлению игрушек и благотворительные акции в поддержку участников СВО и приютов для животных. Для всех желающих организовали бесплатные занятия по фигурному катанию на катке вокруг елки.

В парке «Фабричный пруд» проложили лыжную трассу длиной 1,2 километра, где опытные тренеры провели серию тренировок по лыжным гонкам. Покататься на лыжах жители могли также в парке делового комплекса «Мир».

В праздничные дни в городе работали платные катки с прокатом коньков, фотозоны, арт-маркеты и выставки. Для удобства посетителей в парках и скверах регулярно убирали снег и обрабатывали дорожки гранитной крошкой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.