В Реутове прошла экологическая акция по очистке береговой зоны реки Чечеры

В городском округе Реутов состоялась важная экологическая акция, направленная на улучшение состояния окружающей среды. Сотрудники администрации муниципалитета приняли участие в расчистке береговой линии реки Чечеры и прилегающей к ней пикниковой зоны в районе пересечения улицы Транспортной с 5-й Линией, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Подобные инициативы не только способствуют улучшению экологической обстановки, но и служат важным примером ответственного отношения к родной природе, объединяя людей для достижения общей благой цели. За час с небольшим участники акции продемонстрировали высокую эффективность совместной работы: был собран и подготовлен к вывозу целый грузовой автомобиль мусора.

Важно отметить, что весь собранный мусор будет направлен на вторичную переработку, что соответствует современным принципам обращения с отходами. Администрация напоминает жителям, что внести свой вклад в сохранение чистоты и правильную утилизацию отходов может каждый. Для этого на территории округа по адресу: улица Новая, владение 1, функционирует площадка «Мегабак».

На ней установлены специальные контейнеры для сбора крупногабаритного мусора, шин, картона, старой мебели, бытовой техники, а также пластика, текстиля, стекла и бумаги для их дальнейшей переработки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.