В Реутове прошел крупнейший профориентационный фестиваль «Путь навыков»

Мероприятие прошло на базе Подмосковного колледжа «Энергия» и стало частью масштабного проекта, охватывающего все муниципалитеты Московской области.

Фестиваль организован Центром опережающей профессиональной подготовки Московской области при поддержке Министерства образования Московской области. «Путь навыков» — крупнейший региональный профориентационный проект, направленный на раннюю профориентацию школьников, популяризацию среднего профессионального образования и развитие взаимодействия между работодателями, образовательными организациями и органами власти.

Участники смогли посетить 15 тематических мастер-классов по востребованным специальностям: «Сварочные технологии», «Технология металлообработки», «Индустрия красоты», «Поварское дело», «Лазерные технологии», «Радиоэлектроника» и другие. Все направления представлены на базе структурного подразделения колледжа в Реутове.

В 2024 году фестиваль «Путь навыков» объединил более 21 700 школьников и 47 государственных колледжей и техникумов Подмосковья. В 2025 году проект продолжает расширяться, укрепляя связи между системой образования и рынком труда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.