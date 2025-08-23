В Реутове приступили к разработке стратегии развития округа как наукограда

В Реутове на заседании Научно-технического Совета обсудили подготовку написания стратегии социально-экономического развития города. Работа проводится в рамках сохранения статуса наукограда, которым Реутов обладает с 2003 года. Этот особый статус требует ежегодного подтверждения и служит основой для развития научного и промышленного потенциала территории, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Реутов один из семи наукоградов Московской области. В состав городского научно-производственного комплекса на сегодняшний день входят пять ключевых предприятий, каждое из которых играет важную роль в формировании инновационного профиля муниципалитета. Среди них — Акционерное общество «Военно-промышленная корпорация „Научно-производственное объединение машиностроения“, одно из ведущих предприятий страны в области ракетно-космической промышленности. Также в Реутове базируются „Научная компания „Фламена“», занимающаяся разработкой лекарственных препаратов и биологически активных добавок, и предприятие «Научно-техническое объединение „Пламя“», специализирующееся на системах пожаротушения.

Продолжают развивать научный потенциал города компании «Политех», проводящая исследования в области естественных наук, и «Интертекстиль корп.», выпускающая медицинские текстильные материалы. Совместно они формируют высокий уровень интеграции науки и производства, которым по праву гордится город.

Новая стратегии позволит не только сохранить официально признанный статус, но и создать прочную основу для дальнейшего экономического роста, привлечения инвестиций, поддержки научных инициатив и повышения качества жизни в Реутове. Город продолжает уверенно двигаться по пути устойчивого развития, опираясь на инновации, профессиональные кадры и высокотехнологичные предприятия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.