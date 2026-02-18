В Реутове открылась выставка работ современного авангардизма

17 февраля в реутовском Музейно-выставочном центре состоялось торжественное открытие экспозиции картин в жанре современного российского авангардизма «Метаморфозы реальности в живописи Светланы Константиновой». В выставочном зале представлены более 30 работ, которые знакомят посетителей с поэтическими метафорами и символизмом в отечественной живописи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам члена Евразийского художественного союза и основательницы школы-студии «Орнамент» Светланы Константиновой, каждая из работ не копирует реальность, а переосмысливает ее через призму авангарда и декоративного модерна. Реутовчане, уже посетившие выставку, особое внимание обратили на цвет и композицию в картинах, которые стали проводником философских идей и внутреннего мира автора.

«Художницей решила стать в 9 лет, хотя не до конца тогда еще понимала, что такое искусство. Я работаю разными материалами, в том числе карандашами, акварелью и маслом. Вдохновляюсь по большей части русскими просторами, морем. Для меня было важно показать трансформацию окружающего мира через модернизм и авангардизм», — рассказала Светлана Константинова.

Музейно-выставочный центр Реутова приглашает всех желающих от 6 лет ознакомиться с работами художницы и посетить экспозицию «Метаморфозы реальности в живописи Светланы Константиновой» до 7 марта.

