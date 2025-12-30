В регионах РФ массово закрываются специализированные магазины с алкоголем

Около 90% алкомаркетов в Вологодской области перестали функционировать или поменяли формат розничной торговли. Аналогичная ситуация наблюдается и в иных регионах России, например, в Краснодаре, сообщает URA.RU .

Он оказался лидером по сокращению количества алкомаркетов.

В меньших масштабах, но почти такая же обстановка в Саратове. Популярные торговые сети «Красное и Белое», «Бристоль» закрыли ряд торговых точек.

Алкомаркеты массово перестают работать и в Перми. Руководство таких магазинов в городе поддержало уменьшение времени реализации спиртного.

До этого депутаты Государственной думы предложили ввести новую норму. На каждые 10 тыс. жителей должен быть максимум один магазин по реализации спиртного. Еще депутаты хотят внести законопроект, который бы запретил открывать подобные магазины в новостройках.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.