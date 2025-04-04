В рамках акции «Зажги синим», прошел мастер-класс для ребят особой заботы

В рамках IX Всероссийского инклюзивного фестиваля «Все Люди Как Люди», в Люберецком техникуме имени Ю. А. Гагарина 2 апреля прошла акция «Зажги синим», посвященная распространению информации об аутизме. Синий цвет здесь символизирует равновесие и поддержку, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дзержинский.

Студенты-волонтеры под руководством опытного педагога Истратовой Светланы Михайловны стали настоящими проводниками добра, организовав мастер-класс для ребят особой заботы. Участники учились создавать красочные букеты, выбирая из предложенного ассортимента цветов и применяя креативный подход к оформлению. Занятие способствовало не только развитию творческих навыков, но позволило ребятам познакомиться и пообщаться. Акция «Зажги синим» призвана привлечь внимание к проблеме аутизма, развеять мифы и стереотипы, а также напомнить о важности инклюзивного общества, где каждый чувствует себя принятым и понятым.

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