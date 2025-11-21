В Раменском завершили строительство Пункта управления безопасности

В Раменском округе завершили строительство Пункта управления обеспечением транспортной безопасности (ПУОТБ), который расположен на Южном проспекте между станциями Быково и Удельная. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«ПУОТБ начнет работу в конце 2025 года. Сейчас ведется установка специальных технических средств с помощью которых можно будет эффективно управлять дорожным движением. Также здесь оборудовано рабочее место для диспетчера, который в круглосуточном режиме будет осуществлять мониторинг транспортной обстановки. Параллельно продолжается строительство подземного пешеходного перехода через железную дорогу. Его строительная готовность составляет порядка 40%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В здании завершили работы на фасадах и внутреннюю отделку, продолжается благоустройство территории.

На подземном переходе завершено устройство 2 секций, возводимых открытым способом, и 4 секций подземной части. Строители продолжают монтаж входных групп. Переход соединит Южный проспект и улицу Интернациональную, а также обеспечит жителям безопасный проход через ж/д пути МЦД-3. Протяженность тоннельной части объекта составит порядка 50 м, он будет оборудован с учетом доступа маломобильных граждан, возле перехода обустроят пешеходную зону. Завершить строительство перехода планируется в 3 квартале 2026 года.

Строительство пункта управления обеспечением транспортной безопасности и пешеходного перехода предусмотрено в рамках проекта по строительству путепровода в районе платформы Быково и связано с развитием МЦД-3. Напомним, что в рамках реализации данного проекта в декабре 2024 года было открыто движение по путепроводу, который соединил Южный проспект и ул. Леволинейную. Новый объект разгрузил внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшил транспортную доступность Раменского округа. Кроме того, было обеспечено безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД, а водители избавлены от необходимости простаивать в заторах на железнодорожном переезде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.