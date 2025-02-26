В Раменском вступят новые ограничения на продажу алкоголя с 1 сентября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон о запрете продажи алкоголя в торговых точках, расположенных во дворах многоквартирных домов на территории Раменского муниципального округа. Новые ограничения вступят в силу с 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент в Раменском округе 654 стационарных торговых объекта имеют право продавать алкоголь, при этом действующие лицензии есть только у 139 из них. Среди заведений общепита алкогольную продукцию могут реализовывать 14 из 356 объектов.

Власти округа уже провели работу по расширению зон, где запрещена продажа спиртного. Так, вблизи образовательных учреждений эта территория увеличена до 100 метров. Из-за этого около 50 торговых точек попали в зону ограничения и в дальнейшем не смогут получить новую лицензию.

Для выявления нарушений в сфере продажи алкоголя задействовано мобильное приложение «Проверки Подмосковья» с использованием искусственного интеллекта. При обнаружении незаконной торговли материалы передаются в полицию. Предприниматели Раменского округа проинформированы о грядущих изменениях через различные каналы, включая Телеграм-каналы и сайт округа.

До 10 апреля администрация проведет мониторинг владельцев торговых точек, имеющих лицензию на продажу алкоголя. Также будет обновлена схема размещения стационарных объектов торговли и общепита.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.