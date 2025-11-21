В Раменском прошла встреча будущих корреспондентов

Обучающее мероприятие для будущих журналистов прошло в Раменском в рамках каникулярной программы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча объединила две команды: юнкоров Детского телевидения «Взлет» из Молодежного центра «Дружба» городского округа Жуковский под руководством Л.Луговской и участников отряда «Роза ветров-1» под руководством Л.Аутлевой.

Участники разделились на четыре команды и получили необычное задание — снять мини-репортаж на основе известных русских сказок. На выполнение всех этапов работы отводилось всего 25 минут. За это время ребятам предстояло придумать сюжеты, провести съемку, выполнить монтаж и подготовить материал в формате новостной подачи.

По завершении творческого процесса все команды презентовали свои работы. Профессионалы дали участникам практические советы по построению структуры репортажа, поиску информационного повода и грамотной подаче новостного материала.

Мероприятие организовано совместными усилиями Раменского отделения «Юнармия» и Детского телевидения «Взлет».

Информацию о вступлении в ряды юнармейцев можно получить по телефону 8 (496) 463-12-14 у начальника штаба Раменского отделения ВВПОД «Юнармия» Ирины Геннадьевны Клещевской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.