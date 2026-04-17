В Раменском округе провели выездную администрацию 16 апреля

Выездная администрация прошла 16 апреля в Ново-Харитоновской школе №10 Раменского округа. Прием жителей провел глава округа Эдуард Малышев вместе с заместителями, руководителями учреждений и депутатами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жителей заранее информируют о месте и времени проведения встреч, поэтому формат традиционно собирает большое количество участников. Горожане могут подготовить вопросы, собрать необходимые документы и обозначить конкретные задачи для решения.

В Новохаритоново обращения касались освещения улиц в темное время суток, вывоза ТКО и содержания контейнерных площадок, работы общественного транспорта и благоустройства территорий. Галина Викторовна подняла вопрос ремонта дорог.

Во время встречи прозвучали не только обращения, но и слова благодарности за уже решенные проблемы. Активные жители также выступили с инициативами по улучшению работы территориального управления. Все обращения зафиксировали, назначили ответственных и составили график выездов на проблемные объекты с участием жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.