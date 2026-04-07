В Раменском округе Подмосковья благоустраивают лесопарк на 24 га

Благоустройство лесопарка «Восьмидорожье» началось в Раменском округе. На территории площадью около 24 га подрядчик ведет подготовительные работы и обустройство пешеходных дорожек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Уже размещены строительные городки, завезен песок, делается подготовка основания под дорожки, которые будут гравийными. Так как это лес, плитку мы не намерены укладывать», — пояснила директор Раменского городского парка Анна Юсупова.

Проект предусматривает создание семейной зоны для отдыха и прогулок. В лесопарке оборудуют детские площадки, площадку для мероприятий, пикниковую зону, а также пространство для выгула и дрессировки собак.

«Мы не собираемся вырубать лес. Все будет на уже существующих пустых территориях. При топосъемке были выявлены больные и аварийные деревья, которые мы уберем. Это будет минимальное и единственное вмешательство в природу», — добавила Анна Юсупова.

Кроме «Восьмидорожья», в округе планируют благоустроить лесопарк «Зверинец», где создадут спортивную зону с раздевалками и инвентарем, а также левый берег Борисоглебского озера с набережными. Общая площадь благоустраиваемых территорий составит около 50 га.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.