Под таким симпатичным названием, 7 марта, в Раменском Доме культуры состоялся яркий и трогательный праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню 8 Марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Концертная программа подарила зрителям море положительных эмоций. Яркие творческие номера участников художественной самодеятельности вызвали бурю аплодисментов и восхищения. Атмосфера в зале была наполнена теплом, добром и улыбками.Праздничный концерт стал не только творческим подарком для наших милых сельских женщин, но и важным напоминанием о том, какую роль играют женщины в нашей жизни.

Их сила, доброта и поддержка — это то, что помогает нам двигаться вперед даже в самые трудные времена.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.