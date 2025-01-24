В работе Telegram произошел сбой

Мессенджер Telegram стал работать со сбоями в России после 11:00 по московскому времени, убедился корреспондент РИАМО. Это произошло во время неполадок в работе операторов, о чем также сообщали пользователи из разных регионов страны.

На проблемы в работе Сети жаловались абоненты Tele2, «Мегафона», Yota и других. Жители разных субъектов РФ сообщали, что не могут полноценно пользоваться услугами мобильных операторов, свидетельствовали данные Downdetector.

Юзеры также утверждали, что некоторые интернет-сайты работали медленно или не загружались.

14 января в работе интернета в России произошел масштабный сбой. Пользователи заявляли о нестабильной работе сайтов и проблемах с доступом в приложение TikTok, мессенджеры, игровые сервисы. Роскомнадзор заявлял, что при сбое все операторы России работали нестабильно.