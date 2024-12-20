В Пушкине прошла православная гостиная для семей участников СВО

«В это непростое время семьи участников специальной военной операции испытывают острую нужду в поддержке. Они нуждаются не только в правовой помощи, но и в духовной, эмоциональной поддержке. Как церковь, мы призваны быть светом и опорой для всех, кто проходит через испытания. Важно ощущать единство и поддержку общества, и я рад, что у нас есть возможность объединять людей в такие трудные для них моменты. Мы всегда готовы помочь, и двери нашего храма открыты для всех», — прокомментировал благочинный Пушкинского церковного округа иерей Василий Ковальчук.

Открытие мероприятия началось с молебна о здравии военнослужащих и панихиды о погибших воинах. В это непростое время семьи участников специальной военной операции особенно нуждаются не только в правовой помощи, но и в духовной поддержке.

«Сегодняшнее мероприятие стало для нас настоящей отдушиной. Я приехала сюда с надеждой и не могу передать словами, как важно для нас, матерей, чувствовать такую поддержку, как от церкви, так и от общества. Время, когда наши сыновья сражаются за мир и свободу, не просто трудное, но и наполненное невыносимыми переживаниями и беспокойством. Каждый день мы живем с тревогой за них, за их безопасность, и это ощущение, словно камень на душе, не покидает ни на минуту. Мы, матери, часто остаемся наедине с этими мыслями, и такие мероприятия помогают нам увидеть, что мы не одни», — прокомментировала одна из матерей бойца специальной военной операции.

После молебна за одним столом собрались жены, матери и дети бойцов, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, депутаты МособлдумыМихаил Ждан и Николай Черкасов, благочинный Пушкинского церковного округа иерейВасилий Ковальчук и настоятель Боголюбского храма протоиерей Иоанн Клименко. Все вместе обсудили насущные проблемы, поговорили по душам на волнующие темы, обменялись переживаниями и поддержали друг друга словами поддержки.

«Хочется поздравить каждого присутствующего с наступающим Новым годом и Рождеством. В это время мы особенно остро ощущаем важность семейных связей и взаимопомощи. Каждый из нас сталкивается с трудностями, и именно поддержка близких, друзей и единомышленников помогает нам справляться с этими испытаниями», — прокомментировала Ксения Мишонова.

В конце трапезы Михаил Ждан вручил небольшие подарки в знак благодарности тем, кто поддерживает наших бойцов и ждет их домой с победой.

«Обсудили волнующие их вопросы — часть из них сразу взяли в работу. На встречу приехали родные Героев не только из Пушкинского, но и из других муниципалитетов. В завершение встречи поздравил всех с наступающим Новым годом и вручил подарки от себя лично, от имени Администрации округа и компании „Каравай СВ“. Беседа получилась очень теплой. Искренне восхищаюсь мужеством и силой наших женщин, которые поддерживают своих близких, несмотря на все трудности. Со своей стороны будем продолжать оказывать всю необходимую помощь семьям наших защитников», — сказал Михаил Ждан.

Инициатива проведения православных гостиных принадлежит региональному координатору партийного проекта «Женское движение Единой России», уполномоченному по правам детей в Московской области Ксении Мишоновой, а также Межъепархиальномуответственному Московской митрополии по вопросам защиты материнства, детства, протоиерею Андрею Коробкову.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.