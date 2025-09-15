В Пущино состоялся традиционный праздник урожая

В Пущино 13 сентября состоялся осенний праздник урожая. Центр культурного развития «Вертикаль» превратился в площадку, где переплелись творчество, народные традиции и семейные ценности, погружая гостей в атмосферу сбора осеннего урожая. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Праздник представил разнообразные экспозиции и активности для всех возрастов. Главными героями мероприятия стали жители Пущино, собравшиеся в субботний день, чтобы отметить наступление щедрой осени.

Гостям была предложена красочная выставка оригинальных поделок из овощей и фруктов, флористических работ, композиций с декоративными плодами, ароматных пирогов, а также оригинальные фотозоны и концертная программа с участием городских коллективов. Были организованы конкурсы, викторины, игры, мастер-классы и ярмарка-продажа изделий ручной работы.

Кульминацией праздника стало определение победителей в урожайных номинациях народным голосованием.

Набирает популярность благотворительная акция «Сундук добра», в рамках которой горожане щедро делятся плодами урожайного года. Все собранные овощи будут переданы зубрам и зубрятам из Приокско-Террасного заповедника.

Праздник урожая в Пущино стал прекрасной возможностью для жителей города провести время с семьей и друзьями, наслаждаясь щедростью осеннего урожая и богатой культурной программой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.