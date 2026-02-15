В Пущино отметили День российской науки с награждением ученых и молодых исследователей

В Пущино 15 февраля в д––оме ученых прошла церемония ко Дню российской науки, где наградили сотрудников научных институтов и молодых исследователей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки, объединило в Доме ученых Пущино молодых исследователей и их наставников. В этот день чествовали сотрудников, внесших значимый вклад в развитие науки и популяризацию исследований в 2025 году. Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма научно-технического совета городского округа Серпухов.

В числе главных участников — ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» и его пять институтов, Институт белка РАН, Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Институт математических проблем биологии РАН, филиал Института биоорганической химии и Пущинская радиоастрономическая обсерватория. В каждой организации отметили «Людей года», «Результат года» и «Событие года», представив публикации в ведущих научных журналах, достижения и участие в конференциях.

Особое внимание уделили молодежи. На опытно-образовательной площадке «БиоТех-Пущино» школьники под руководством ученых ведут собственные исследования. Пущинский филиал Росбиотех отметил педагогов и наставников, которые помогают формировать новое поколение ученых.

Праздничную атмосферу поддержали выступления пущинских артистов. После официальной части прошли научные мастер-классы, музыкальные номера и неформальное общение, организованные молодежью при поддержке советов молодых ученых и специалистов.

«Наука в Пущино не просто работает — она дышит, мечтает и точно откроет что-то великое в самое ближайшее время. Спасибо, что вы есть», — сказала заместитель муниципалитета Оксана Лебедева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уже в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.