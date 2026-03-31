В Приморье анонимы оставили в коробке двух гималайских мишек

Неизвестные оставили в коробке двух гималайских медвежат (мальчика и девочку) в Приморском крае. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Маленьких хищников отправили в центр реабилитации диких животных, рассказали в Минприроды Приморского края. Медвежата ведут себя как ручные. Не исключено, что они жили вместе с людьми.

Самцу и самке почти два месяца. Медведи набрались сил и отправились жить с другими животными, попавшими в центр два месяца назад.

У них хороший аппетит. Хищники становятся крепче, набирают массу и много играют.

