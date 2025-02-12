В поселке Удельная Раменского округа состоится концерт 21 февраля

На одной сцене с ней выступит хор русской песни «Голоса России» и «Россияночка» из ДК Воровского, хор «Русская песня», фолк-группа «Затея», фольклорный ансамбль «Затейники», малаховский хор «Поющие сердца», студия народного танца «Самоцветы», рок-группа «Fall’N’Roll» и солист группы «Манго» Андрей Гордеев.

Тремя коллективами из перечисленных руководит Ирина Сальникова. Это фолк-группа «Затея», ансамбль «Затейники» и хор «Голоса России». Рок-группа «Fall’N’Roll» тоже неспроста оказалась в списке, ведь ею руководит сын Ирины — Максим Сальников. «Будет такой микс пения, не только фольклорное и народное, но и эстрадное и рок. Приходите — будет классно», — поделилась Ирина.

На своем творческом вечере Сальникова исполнит народные песни, городские и цыганские романсы. Она не просто поет, но и занимается исследовательской работой. Ирина ищет самобытные произведения в разных уголках России и воспроизводит их с уникальными особенностями и диалектами. Таким образом, Ирина восстанавливает русскую народную культуру и знакомит с ней взрослых и детей.

Предстоящий концерт называется «Свет души», потому что музыка для Ирины — это жизнь. Кстати, его можно посетить бесплатно. Он пройдет в ДК «Победа» 21 февраля в 18:30. Возрастное ограничение: 12+.

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