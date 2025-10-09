В поселке Развилка Ленинского округа почти завершили обустройство нового сквера

Глава Ленинского городского округа Московской области Станислав Каторов проинспектировал работы по созданию сквера, расположенного между домами 43 и 45 в Развилке. Готовность объекта достигла 82%, а открытие запланировано на 15 октября 2025 года, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

«Во время встреч с жителями Развилки в рамках „выездных администраций“ в 2024 году многие говорили о реконструкции пандуса для людей с ограниченными возможностями между домами № 43 и 45. Поддержав идею обновления пандуса, после тщательного осмотра территории мы приняли решение создать здесь современный и красивый сквер», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Ключевым элементом обновленного сквера стали две параллельные аллеи, выложенные тротуарной плиткой с оригинальным геометрическим рисунком, а часть дорожек выполнена из асфальта.

«До 15 октября в сквере будут установлены скамейки и теннисные столы. В темное время суток аллеи будут освещаться фонарями в стиле минимализма и гирляндами. Подключение освещения также запланировано к 15 октября. Современные системы видеонаблюдения уже обеспечивают безопасность территории сквера. Камеры работают круглосуточно, передавая изображение в режиме реального времени в диспетчерский центр. Кроме того, к середине октября будут установлены дополнительные малые архитектурные формы», — сообщил Михаил Лосев, заместитель начальника управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.