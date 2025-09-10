сегодня в 20:23

В Подольске ввели в эксплуатацию новую производственную линию на предприятии по выпуску упаковки

В Подольске ввели в эксплуатацию новую производственную линию на предприятии по выпуску упаковки и печатной продукции «ВМС-Принт». На ней будут выпускать более 40 тысяч метров печатной продукции в смену, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Современная 12-красочная сервоприводная печатная машина от компании Zonten станет важным этапом в развитии предприятия «ВМС-Принт». Ее скорость достигает до 100 метров печатной продукции в минуту.

Высококачественное оборудование увеличит мощности предприятия и позволит создавать этикетки, монопленку, трафаретную печать и ламинацию любой сложности.

В настоящее время в компании работают более 300 сотрудников. Запуск новой линии позволит создать дополнительные рабочие места. Потребителями продукции «ВМС-Принт» являются предприятия фармацевтической, пищевой, легкой, химической и других отраслей промышленности.

Начальник управления по инвестиционной деятельности, транспорту и связи администрации городского округа Подольск Иван Шляхтин вручил муниципальные награды от имени главы муниципалитета Григория Артамонова лучшим сотрудникам. Он отметил, что создание новых мощностей и рабочих мест является значимым событием для предприятия и в целом для развития округа.

«ВМС-Принт» выпускает свыше 1000 наименований продукции. Компания специализируется на производстве картонной упаковки, офсетной этикеточной продукции, печати листовок, инструкций, вкладышей, а также выпускает самоклеящуюся этикетку, стикеры и термочеки.

Предприятие молодое, амбициозное и быстро развивающееся. В ближайших планах у руководства — расширение производства для новых видов упаковки на площади 14 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.