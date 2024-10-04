В Подольске в ходе акции «Подольск помогает» ко Дню города собрали 15 т гумпомощи

В ходе акции «Подольск помогает» ко Дню города с начала недели благодаря труду предприятий, объектов торговли и сферы услуг, учреждений образования, культуры, молодежной политики, спорта и просто неравнодушных жителей удалось собрать порядка 15 т гуманитарной помощи для бойцов, которые находятся сейчас в зоне проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«Благодарю каждого подольчанина за участие в четырехдневном марафоне по сбору гуманитарной помощи „Подольск помогает“. Вместе мы собрали 15 тонн всего необходимого для участников СВО! Подольск вновь доказывает своё право носить почётное звание города трудовой доблести. Наши предки в годы Великой Отечественной войны работали во благо общей Победы. Сегодня жители вновь сплотились вокруг своей страны и её защитников. Мы будем рядом со СВОими, пока каждый из них не вернется домой!», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Завершили акцию отправкой 90-кубовой фуры с продуктами, средствами личной гигиены, одеждой, генераторами, маскировочными сетями и стройматериалами, которые помогут бойцам укреплять свои позиции.

Отработали и адресные просьбы военнослужащих. Для отдельных подразделений закупили рации, квадрокоптеры, сварочный аппарат, автомобили, багги, квадроцикл и другую технику. Помогли в этом предприниматели округа. Также один из УАЗов передал от прихожан игумен Вознесенской Давидовой Пустыни Сергий.

Чин освящения гумпомощи провёл архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Поддержать в добром деле приехал чемпион мира и Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Александр Поветкин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.