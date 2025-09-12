В Подольске сотрудники МУП «Подольский троллейбус» проголосовали на выборах в Совет депутатов округа удаленно

Сотрудники МУП «Подольский троллейбус» проявили свою гражданскую позицию и проголосовали на выборах в Совет депутатов округа удаленно. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Не у всех подольчан есть возможность лично прийти на избирательный участок и проголосовать. Кто-то работает, учится или временно живет в другом городе. Такие избиратели могут проголосовать с помощью электронного голосования, но для этого нужно было предварительно подать заявление.

«Решил проявить гражданский долг и принять участие в электронном голосовании. Очень надеюсь, что те депутаты, которых я выбрал, приведут наш округ к светлому будущему» — сказал Михаил Горгадзе.

Принять участие в электронном голосовании на сайте госуслуг может каждый, кто предварительно подал заявление. Выборы проходят 12, 13 и 14 сентября.

«Это важное событие для всего нашего округа. С самого утра жители активно приходят на избирательные участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Все 139 избирательных участков начали свою работу. Они будут открыты три дня подряд 12, 13 и 14 сентября, с 8:00 до 20:00. Для участия в голосовании необходимо иметь при себе паспорт», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.