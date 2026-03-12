В Подольске открыт прием заявок на соискание премий за социально значимые инициативы

Открылся прием заявок на соискание премий имени Игоря Васильевича Герасимова за социально значимые инициативы. Участниками конкурса могут стать граждане, являющиеся членами общественных объединений и некоммерческих организаций, расположенных в городском округе Подольск, в возрасте от 18 лет, реализовавшие на территории округа единолично или в составе команды социально значимые проекты, соответствующие одному из направлений конкурса, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Направления конкурса:

проведение социальных акций, реализация социальных инициатив;

оказание благотворительной помощи людям, нуждающимся в заботе и поддержке (пожилые люди, инвалиды, дети-сироты, дети-инвалиды и т. д.);

развитие форм социального партнерства;

сохранение исторической памяти, поисковая деятельность;

добровольческая и благотворительная деятельность, «серебряный» волонтер.

Проект, представляемый на конкурс, должен быть реализован участником (командой) в период, не превышающий один календарный год до момента окончания приема заявок на конкурс. Допускаются также проекты, находящиеся на стадии завершения в период проведения конкурса.

Участник на соискание премии может подать только одну заявку в календарный год. К участию не допускаются граждане, признанные победителями конкурса трех прошлых лет.

Прием заявок на участие осуществляется в период до 27 марта ежегодно.

Заявки и проекты на участие в конкурсе принимаются в электронном виде и направляются на адрес электронной почты: apodol@yandex.ru, либо предоставляются на бумажном носителе в отдел социальных коммуникаций по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, кабинет 124. тел для справок 8 (4967) 55-57-70

Игорь Герасимов родился 26 декабря 1935 года в Подольске. В 1988 году был избран заместителем председателя Подольского горисполкома, в 1992 году назначен первым заместителем главы администрации Подольска. Под его руководством создана новая система социальной поддержки населения города, внедрены современные формы работы образовательных учреждений. При активном участии Игоря Васильевича в Подольске возведены родильный дом, Дом ветеранов, станция скорой медицинской помощи, здание Пенсионного фонда, проведена реконструкция городских лечебных учреждений, решены сложные задачи по обеспечению их современным диагностическим оборудованием. За многолетнюю плодотворную работу был удостоен многих наград.

