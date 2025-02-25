В Подольске определили победителей Всероссийской олимпиады учащихся по 2 предметам

В Подольске еще 7 ребят стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и праву, из них шесть являются учениками лицея № 23. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кирилл Андреев блестяще проявил себя в математике, а Мира Городницкая, Анастасия Прохорова, Анна Павликова, Мария Ермолова и Софья Климкина стали лучшими по праву. В этой же дисциплине высокие результаты показала и выпускница лицея № 26 Полина Павлюк.

«Вы — большие молодцы! Гордимся вашим трудолюбием, стремлением к знаниям и целеустремленностью! Пусть впереди вас ждут ещё большие победы, яркие открытия», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее в Подольска выбрали четырёх победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, химии и русскому языку. Они также получили поздравления главы округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.