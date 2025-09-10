В Подольске подвели результаты муниципального конкурса рисунков «Антитеррор — безопасность в твоих руках!». В нем приняло участи более 50 школьников округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В номинации «Дорога к миру» обладателем Гран-при стал юный художник Артем Юркин (школа № 30), лауреатом — Мария Кретова (школа № 21), дипломантом — Денис Улитин (школа № 33).

В номинации «Слово — мир» диплом лауреата у Всеволода Ботнарюка (Дворец молодежи), дипломанта — у Даниила Крайнего (школа № 33). Специальные призы «Память живет!» получили Лев Игнатенков (школа «Бородино») и учащиеся школы имение Героя России А. Г. Монетова.

В номинации «Наш мир без террора» обладателем Гран-при за лучшее эссе стала Анастасия Лемешкина (школа № 20), лауреатом — Максим Гинеатулин (школа № 32).

Среди членов жюри был известный подольский поэт Михаил Тарасов-Арбатский.

«Подобные конкурсы просто необходимы. Они формируют у наших детей активную гражданскую позицию. Это очень важно, чтобы ребята не были равнодушными», — сказал Тарасов-Арбатский.

