В Подольске начали проводить елки во дворах

В Подольске 2 января первую в новом году дворовую елку провели в микрорайоне Климовск, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мероприятие для юных жителей округа организовали УК «Подольск» и специалисты структурного подразделения «Вектор» Молодëжного центра «Территория будущего» во дворе многоквартирного дома на улице Молодежной.

Дед Мороз, Снегурочка и новогодний эльф провели игровую программу «Зимние каникулы». Дети с радостью водили хороводы вокруг наряженной елки и участвовали в конкурсах.

«Очень рада, что для детей проводят такие мероприятия. Сплошные плюсы — дети заняты, им весело, играют на свежем воздухе. Да еще и в собственном дворе, никуда далеко не нужно ходить. Вышел из дома — и ты уже на празднике!» — сказала местная жительница Юлия.

Праздник завершился традиционной раздачей сладких подарков.

В микрорайоне Кузнечики в новом году проведут елки на улице Веллинга и на проспекте 50 лет Октября в Климовске 4 и 6 января соответственно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.



«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.