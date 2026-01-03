В Подольске начали проводить елки во дворах
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
В Подольске 2 января первую в новом году дворовую елку провели в микрорайоне Климовск, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Мероприятие для юных жителей округа организовали УК «Подольск» и специалисты структурного подразделения «Вектор» Молодëжного центра «Территория будущего» во дворе многоквартирного дома на улице Молодежной.
Дед Мороз, Снегурочка и новогодний эльф провели игровую программу «Зимние каникулы». Дети с радостью водили хороводы вокруг наряженной елки и участвовали в конкурсах.
«Очень рада, что для детей проводят такие мероприятия. Сплошные плюсы — дети заняты, им весело, играют на свежем воздухе. Да еще и в собственном дворе, никуда далеко не нужно ходить. Вышел из дома — и ты уже на празднике!» — сказала местная жительница Юлия.
Праздник завершился традиционной раздачей сладких подарков.
В микрорайоне Кузнечики в новом году проведут елки на улице Веллинга и на проспекте 50 лет Октября в Климовске 4 и 6 января соответственно.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.
«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.