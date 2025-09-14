В Подольске на выборах в Совет депутатов округа проголосовала 100-летняя участница ВОВ

«Особое внимание в процессе выборов уделяется жителям, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок. Для ветеранов и пожилых людей Подольска возможность проголосовать на дому — это важная забота и проявление уважения к их возрасту и заслугам. Ярким примером стал визит членов избирательной комиссии к ветерану Марии Михайловне Рохлиной, человеку с удивительной судьбой и несгибаемым характером», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Рохлина с июня 1941 года она находилась на фронте, под бомбежками спасала раненых на Курской дуге, под Сталинградом и в Прохоровке, а свой боевой путь завершила в Праге.

Артамонов отметил, что Рохлина продемонстрировала активную гражданскую позицию, проголосовав на дому. Ее пример говорит о важности сохранения памяти, ценности каждого голоса и важности участия в жизни округа в любом возрасте.

В воскресенье 14 сентября последний день голосования. До 20:00 каждый житель округа может выразить свое мнение, посетив избирательный участок или воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.