В Подольске на фестивале «Осенние лапки» волонтеры нашли хозяев собакам и кошкам

В Подольске на фестивале «Осенние лапки» четыре пушистых друга обрели свой дом. В парке имени Виктора Талалихина 15 активистов представили на выставке своих подопечных. Три волонтера привезли 6 очаровательных котиков, а еще 12 волонтеров — 17 собак разных пород и возрастов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе благотворительного фестиваля на выставке-пристройстве удалось найти хозяев четырем животным. В новые дома отправились щенок, взрослая собака, кот и четырехмесячный котенок.

«Нет ничего дороже для нас, чем видеть, как наши подопечные находят свой дом, где их будут окружать любовью, заботой и теплом. Каждый пристроенный питомец — это наша победа», — сказала организатор фестиваля Юлия Ганюченко.

Для тех, кто не смог посетить мероприятие, но ищет своего питомца — есть специальная страница. Там размещена информация о животных, которым еще предстоит найти свой дом и контакты кураторов, готовых рассказать подробнее о каждом пушистом друге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.