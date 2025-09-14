В Подольске на Большой Серпуховской открыли спортивную площадку

В Подольске во дворе дома 4 на улице Большой Серпуховской открыли спортивную площадку. Ее установили по инициативе местных жителей и по программе «Формирование современной комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Современная тренажерная площадка оборудована спортивными элементами, адаптированными для занятий лиц с различным уровнем физической подготовки. Площадь составляет 50 квадратных метров.

Также в этом дворе обновили песочный дворик на территории детской площадки. После торжественного открытия аниматоры провели для ребят игровую программу.

В ближайшее время в Подольске откроют еще две детские игровые площадки по 300 квадратных метров, которые ранее были установлены по губернаторской программе. Они расположены в Климовске на Ихтиманской, 3, и на Парковой, 37. Торжественное открытие обновленных площадок состоится в ближайшее время при благоприятных погодных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.