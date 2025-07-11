В Подольске госавтоинспекторы рассказали детям о безопасном поведении на дорогах

Юным участникам встречи рассказали о знаках на дороге и научили, как себя вести. Программа включала как теоретические занятия, так и практические упражнения. Все это позволило ребятам отработать полученные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

Особое внимание инструкторы уделили формированию у детей ответственного отношения к соблюдению правил дорожного движения.

В знак благодарности за проведенное занятие школьники вручили автоинспекторам самодельные открытки. В округе и дальше продолжат встречи с детьми, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.