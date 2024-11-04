В Подольске долголеты открыли праздник ко Дню народного единства

Активные долголеты из Подольска дали старт праздничной программы в парке имени Виктора Талалихина. Группа «Радость движение» под руководством Владимира Васильева по традиции приняла участие в праздничной программе, посвященной Дню народного единства. В рамках программы «Активное долголетие» 30 долголетов подготовили танцевальный флешмоб, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Сегодня прекрасная погода, утром выпал снег. Мы по традиции подготовили флешмоб, который посвящен народному празднику. Несмотря на свой возраст, а мне уже больше 70 лет, я всегда стараюсь принимать участие в подобных мероприятиях», — поделилась Валентина Фисун.

Сразу после выступления начался праздничный концерт в исполнении воспитанников ДК «ЗИО». В парке уже работала «Самоварная станция», где всем желающим наливали горячий чай. Возле сцены провели фотовыставку «Моя единая Родина — Россия» с патриотическими фотографиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.