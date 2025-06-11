В подмосковном лесопарке «Шишкин лес» ускорили мобильный интернет

Жителям и гостям Истры теперь доступен высокоскоростной мобильный интернет на территории лесопарка «Шишкин лес», ставшего в 2024 году лауреатом премии «Парки России». Теперь его посетители могут слушать музыку и аудиокниги, смотреть видео, фильмы и делиться впечатлениями от прогулок на средней скорости в 20 Мбит/с. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Чтобы посетители «Шишкиного леса» могли с комфортом наслаждаться отдыхом и оставаться на связи, инженеры сотовой связи внедрили в новом телеком-оборудовании сразу несколько частотных диапазонов. Это позволило не только сохранить качественный голосовой сигнал, но и увеличить скорость мобильного интернета. В этом помогает и поддержка технологии MIMO 2×2, способной обрабатывать больше одновременных подключений к оборудованию и обеспечивать качественное соединение даже в периоды высокой нагрузки.

Также на территории парка теперь доступна технология VoLTE, с помощью которой посетители лесопарка могут одновременно совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом без потерь в качестве сигнала.

«Истра — один из самых динамично развивающихся городов Московской области. За пять месяцев этого года здесь на 13% увеличился объем мобильного трафика, а число пользователей — на 17%. Все это показывает, насколько активна жизнь в городе. Поэтому мы продолжаем усиливать нашу сеть в местах отдыха, которые любят жители Истры и ее гости. Теперь они могут наслаждаться прогулками, делясь в соцсетях яркими моментами и пользуясь привычными сервисами на территории лесопарка», — отметил директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.