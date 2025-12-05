В подмосковном колледже «Энергия» подвели итоги международного IT-квиза

4 декабря в рамках празднования Дня российской информатики состоялся III международный IT-квиз, который собрал участников из колледжей Московской области, Москвы, Казахстана и Беларуси. IT-квиз состоялся на базе Центра специальной подготовки «Энергия» — Старокупавинское подразделение Богородского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В очном этапе квиза победу одержал Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю. А. Гагарина. Второе место занял Центр специальной подготовки колледжа «Энергия». Обладателем третьего места стал Центр гидрометеорологии и аэронавигации колледжа «Энергия».

В онлайн-этапе квиза победителем стал колледж инновационных технологий Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова. Призерами второго и третьего места стали Карагандинский высший политехнический колледж и Гомельский государственный машиностроительный колледж.

IT-квиз состоял из четырех этапов, каждый из которых требовал от участников не только теоретических знаний, но и практических навыков. В первом этапе участникам предстояло ответить на 18 вопросов из шести предметных областей, включая информатику, электронику и электротехнику, основы информационной безопасности, компьютерные сети, операционные системы и базы данных. Второй этап включал решение практического задания - участники переводили задание с английского языка на русский, строили блок-схему и находили ошибки в коде. Во время третьего этапа ребята занимались шифрованием. В заключительном этапе участникам необходимо было угадать устройство по историческому факту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить ещё один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.